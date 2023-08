🎥 Un grand Yorbe Vertessen pour faire oublier Noa Lang au PSV

Malgré son prêt en demi-teinte à l'Union Saint-Gilloise, Yorbe Vertessen est bien revenu au PSV. Le voilà qui inscrit son deuxième but en deux matchs d'Eredivisie.

Légèrement blessé, Noa Lang n'était pas du voyage pour le déplacement du PSV à Vitesse Arenhem. Eindhoven peut dormir sur ses deux oreilles, Yorbe Vertessen est là pour le remplacer au pied levé.

Même si les deux joueurs ne présentent pas le même profil, le Diablotin nous a gratifié d'un enchaînement magistral pour inscrire le but du 1-2 (le PSV s'imposera finalement 1-3). Une action qui ressemble même à s'y méprendre au but de Lang la semaine passée face à Utrecht (vidéo en dessous du but de Vertessen).

Buteur en finale de Supercoupe face au Feyenoord, Noa Lang envoie un PÉTARD pied gauche pleine lucarne.



Le début des travaux 🚧🏗️pic.twitter.com/m5tREOSYGp — Sinbad 🦦 (@SinbadBoi_) August 12, 2023

Un but qui va faire du bien à l'attaquant belge de 22 ans, qui avait inscrit un but en sortant du banc le weekend passé. A lui de continuer comme cela pour montrer qu'il n'est pas qu'un supersub. Notons également que Johan Bakayoko était titulaire sur l'autre flanc, il a été remplacé à la mi-temps.