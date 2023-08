🎥 Le SL16 FC s'adjuge le derby liégeois grâce à une merveille de Brahim Ghalidi

Liège a dominé la majorité de la rencontre, mais le SL16 FC a renversé la vapeur en 60 secondes pour s'offrir le derby liégeois. Bertaccini a inscrit son premier but de la saison, Mouchamps est à créditer d'un très bon match, mais c'est de la frappe de Ghalidi dont tout le monde se souviendra.

C'était le grand jour pour les supporters du RFC Liège. 28 ans plus tard, un derby liégeois entre le SL16 FC et le matricule 4. Dans les rangs des U23 du Standard, Jorge Ruvalcaba et Lawrence ne sont pas là, comme Hautekiet et Ziani. Côté Liégeois, Jordan Bustin, touché à l'épaule la semaine dernière, n'est pas sur la feuille de match.

La feuille de match du derby liégeois !



👉 Lucas Noubi est titulaire avec le SL16 FC

👉 Touché à l’épaule lors de son but annulé de la semaine dernière, Bustin est absent pour les Sang & Marine

Thomas Vicensini, gardien français de 29 ans formé à Bastia, arrive depuis Virton

Et ce sont les Sang & Marine qui vont prendre les choses en main, notamment dans le deuxième quart d'heure de la première période. Bruggeman alerte Poitoux depuis le côté gauche (17e), Bertaccini et Mouchamps emboîtent le pas.

Le SL16 FC va tenter de répondre, via Ghalidi et Berberi. Ce sont pourtant toujours les joueurs de Gaëtan Englebert qui dominent la première période, malgré une tentative d'Assengue contrée par Van Den Ackerveken (38e). Le score nul et vierge à la pause n'est pas illogique, mais c'est bien le RFCL qui s'est procuré les plus grosses occasions et qui aurait pu mener au repos.

Bertaccini pensait offrir le derby au RFC Liège, Brahim Ghalidi inscrit un but sensationnel

2800 spectateurs sont présents dans les travées de Sclessin pour suivre cette rencontre, dont plus de 1000 supporters du RFC Liège. Face à leur kop, les Sang & Marine repartent pied au plancher. Bertaccini passe depuis le côté droit et tente sa chance à l'entrée du petit rectangle, la parade de Poitoux est à souligner (46e).

Mais Liège semble encore mieux dans sa deuxième mi-temps que dans sa première et va finalement logiquement prendre les commandes. Sur un centre du très remuant Damien Mouchamps, Adriano Bertaccini reprend de la tête et inscrit son premier but sous les couleurs liégeoises (0-1, 52e).

Le SL16 FC va cependant parvenir à revenir dans le match. Les Rouches obtiennent un penalty après un accrochage dans la surface, Mouad El Fanis prend Debaty à contre-pied (67e). Le ballon est à peine remis en jeu que les U23 du Standard se projettent à nouveau vers l'avant. Tout le monde attend un centre, mais Brahim Ghalidi envoie une merveille de missile dans les buts de Debaty, qui ne peut absolument rien faire (2-1, 68e).

Le SL16 FC retourne complètement la situation grâce à ce pétard de Brahim Ghalidi !

Le RFC Liège tente de revenir au score mais ne parvient pas vraiment à mettre Poitoux en danger, sauf sur une sortie du jeune portier du Standard devant Bertaccini, alors que tout le kop Sang & Marine réclame un penalty. Il n'en sera rien et le score n'évoluera plus, malgré plusieurs tentatives non cadrées de Bertaccini et Mputu dans le temps additionnel. Liège aurait pu compter 6 points après deux journées, il en compte 0. Le SL16 FC engrange son premier succès de la saison et peut remercier Brahim Ghalidi.