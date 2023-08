Intérêt étranger pour Yorbe Vertessen auteur d'un solide début de saison

Le PSV a commencé la saison en force, après avoir remporté la Supercoupe, qualifié pour les barrages de la Ligue des champions et affichant six victoires sur six en Eredivisie.

Le solide début de saison du PSV a une forte touche belge, avec Noa Lang (ex-Bruges) et le Diable Rouge Johan Bakayoko importants, sans oublier Yorbe Vertessen qui s'est également fait remarquer. Peu à son actif et forcé à partir, le joueur de 22 ans est revenu à Eindhoven cet été après avoir été prêté six mois à l'Union. Sous la houlette de Peter Bosz, Vertessen a souvent été remplaçant de luxe, mais a été titularisé samedi contre Vitesse. Il a d'ailleurs marqué, comme il l'avait fait une semaine plus tôt en tant que remplaçant contre Utrecht. En attendant de savoir si cette situation lui conviendra, le PSV Medium et Voetbal International Nederland rapportent un intérêt venu du Danemark pour le Belge, où le FC Midtjylland lui ferait du pied. On serait encore loin d'un accord mais l'intérêt serait bien là. Pour l'instant, Vertessen reste impliqué à Eindhoven et se rendra avec le PSV à Glasgow lundi, où le PSV jouera son match de barrage de la Ligue des champions contre les Rangers mardi.