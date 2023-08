8 hommes pour 3 places : comment Anderlecht s'active pour gérer l'embouteillage à venir au milieu de terrain

Anderlecht s'est montré très actif lors de ce mercato, notamment au milieu de terrain. Résultat, il y a embouteillage dans l'entrejeu mauve.

Lors de la première journée à l'Union Saint-Gilloise, Anderlecht avait aligné un entrejeu composé d'Amadou Diawara, Majeed Ashimeru et Kristian Arnstad. L'équipe avait été complètement prise à la gorge par le milieu à quatre des Saint-Gillois. Depuis, tout a changé : en l'espace de trois semaines, deux nouveaux renforts ont débarqué (Mats Rits et Justin Lonwijk) et un troisième est sur le point d'arriver (Thomas Delaney). Sans compter l'affirmation d'un Théo Leoni qu'on verrait mal retourner sagement s'asseoir sur le banc.

De quoi donner à Brian Rimer le choix des armes dans les prochaines. Sans doute un peu trop. Si l'arrivée de Delaney se concrétise et que l'on ajoute Marco Kana, cela ferait huit hommes pour trois places. Si Brian Riemer ne passe pas en 4-2-3-1 comme cela a été le cas la saison passée.

Sauf que plusieurs d'entre eux risquent de quitter le Lotto Park. Vu l'absence de Coupe d'Europe, Anderlecht est dans l'obligation de dégraisser ce secteur du noyau. Mais avant même de parler départs, il va falloir composer avec l'absence de Majeed Ashimeru. Titulaire depuis plus d'un an, le Ghanéen s'est blessé à la cheville, compromettant ses chances de transfert. Alors que son retour était initialement prévu mi-septembre, il pourrait ne pas rejouer avant 2024.

Si l'arrivée de Thomas Delaney se concrétise, c'est avant tout la place d'Amadou Diawara qui est visée. Milieu ratisseur aux quatre saisons d'expérience en Bundesliga (dont trois au Borussia Dortmund), il pourrait contribuer au départ de Diawara et de l'économie de son gros salaire, pas forcément en phase avec les attentes de la direction à son égard.

Toujours au poste de milieu défensif, Marco Kana pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Westerlo a été cité pour l'accueillir en prêt, mais les négociations tardent à aboutir suite à la volonté des Campinois d'inclure une option d'achat.

Un cran plus haut, un duo Mats Rits - Théo Leoni pourrait se dessiner pour apporter du liant avec le secteur offensif, aidés par un Alexis Flips apparu déjà très libre et disponible pour sa première apparition derrière les attaquants. Blessé absent de la sélection face à Westerlo, Justin Lonwijk est également un candidat au poste de milieu relayeur.

Il faudra également surveiller la situation de Kristian Arnstad. Intronisé dans l'équipe en fin de saison dernière pour pallier l'absence de Yari Verschaeren, le Norvégien de 19 ans a montré de bonnes choses mais pourrait lui aussi payer l'arrivée de ces nouveaux milieux de terrains.

Face à Westerlo, Anderlecht a semblé beaucoup plus en contrôle que lors de matchs précédents où l'entrejeu s'était montré courageux mais avait aussi beaucoup subi. L'arrivée de Delaney devrait confirmer cette montée en puissance.