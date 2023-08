Officiel : Anderlecht recrute un joueur de très grande expérience pour renforcer son milieu de terrain

Anderlecht n'a pas fini de se montrer actif sur le mercato. Les Mauves viennent d'annoncer leur 10e recrue estivale, en la personne de Thomas Delaney.

Et Anderlecht fera le coup Delaney. L'expérimenté milieu de terrain danois est prêté par le FC Séville cette saison. Selon plusieurs sources, une option d'achat serait incluse dans le deal.

Une pioche importante pour les Mauves, désireux de se renforcer considérablement au milieu de terrain. Passé par Dortmund, le Werder Brême et récemment Hoffenheim, Delaney compte 437 matchs professionnels en club ; ainsi que 72 sélections avec l'équipe nationale du Danemark.

"Nous sommes très heureux d'ajouter Thomas à notre noyau. Il possède des qualités de leader, de l'expérience à un très haut niveau international et il peut nous aider à trouver la bonne formule au milieu de terrain", a déclaré le CEO Sports du RSCA, Jesper Fredberg.

"Je suis honoré de pouvoir représenter ce club. Je le connais depuis longtemps et j'ai connu Ariel Jacobs et Brian Riemer comme entraîneurs au FC Copenhagen. Je veux transmettre mon expérience et mon énergie au groupe et contribuer à cette mentalité de vainqueur", a réagi Delaney.