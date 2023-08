Axel Witsel a reçu une offre très lucrative : départ en vue ?

Axel Witsel pourrait une nouvelle fois opter pour une destination financièrement très attractive. Le Diable Rouge aurait reçu une offre d'Arabie Saoudite.

Jusqu'à présent, aucun Diable Rouge n'a cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, malgré de nombreuses rumeurs - Romelu Lukaku, Eden Hazard, Yannick Carrasco ou encore Divock Origi ont déjà été cités du côté du nouvel eldorado du football mondial.

Cette fois, c'est d'Axel Witsel qu'il s'agit. À 34 ans, l'ex-Diable Rouge (il a pris sa retraite en mai dernier) n'a plus qu'un an de contrat à l'Atlético Madrid, et selon le quotidien espagnol Marca, il disposerait d'une offre très alléchante en provenance d'Arabie Saoudite. Une offre qui convient parfaitement à l'Atlético, vendeur, car Witsel est plutôt un joueur de collectif qu'une star inamovible depuis son arrivée.

Witsel, de son côté, réfléchirait mais serait plutôt séduit par l'éventualité d'une dernière (?) pige lucrative. Après la Russie au Zenit St Petersbourg, et la Chine au Tianjin Quanjian, l'ancien du Standard pourrait donc opter pour la dernière destination à la mode.