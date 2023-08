"On sentait qu'il se passait quelque chose de spécial"

L'Antwerp a tenu le coup face à l'AEK Athènes lors de la manche aller du barrage pour la Ligue des Champions (1-0).

Une victoire capitale, face à un solide adversaire, dans des circonstances peu évidentes. Le coach de l'Antwerp, Mark van Bommel, avait bien des raisons d'être satisfait.

"On sentait que quelque chose de spécial allait se produire. Je pense que nous avons très bien joué avant la mi-temps et le but que nous avons marqué était fantastique et mérité. Pour être honnête, nous avons eu de la chance que l'AEK n'ait pas pu marquer pendant ces quelques instants de transition, parce que pendant un moment, c'est devenu très dangereux", a réagi le coach de l'Antwerp en après-match, dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

L'Antwerp s'est néanmoins retrouvé à 10 après l'exclusion de Jelle Bataille. "Le carton rouge reçu cinq minutes après la mi-temps a complètement changé la physionomie du match, mais je ne peux pas blâmer Mandela (Keita) et Jelle sur cette phase. Jelle a dû faire un tacle 50/50, et ce genre de chose peut arriver."

Van Bommel a surtout apprécié l'état d'esprit de ses joueurs. "Mais on voit que cette équipe n'abandonne jamais. Nous avons fait preuve d'une grande force de caractère. Les joueurs ont souffert de crampes, mais ils ont persévéré. Gagner 1-0 en Champîons League, à dix : on peut en être heureux et fier. Félicitations à toute l'équipe. Mais nous ne sommes qu'à mi-chemin. Et ce n'est pas seulement chez nous, mais aussi à Athènes que le match peut être décisif."