Malick Fofana (18 ans), l'homme de la soirée gantoise contre l'APOEL

La semaine prochaine, La Gantoise se rendra à l'APOEL Nicosie avec un avantage de deux buts. En partie grâce à Malick Fofana, auteur d'une solide montée au jeu.

Monté au jeu à 25 minutes du terme, Malick Fofana a fait sauter le verrou pour La Gantoise contre l'APOEL Nicosie, ce jeudi soir. "En tant que remplaçant, vous voulez aider l'équipe à ouvrir le match. Je suis très content d'avoir pu le faire."

Grâce à ce but, le joueur de 18 ans a permis aux Buffalos de se rendre à Chypre avec un avantage assez confortable. "Nous avons deux buts d'avance. Ce ne sera pas facile là-bas, mais nous sommes dans une bonne position et c'est le plus important" poursuit Malick Fofana qui, d'un tir dévié, a inscrit le deuxième but de sa carrière.

De son côté, Hein Vanhaezebrouck pointe encore le manque d'efficacité de son jeune ailier droit, qui doit encore travailler sur le plan physique pour parvenir à ses fins.

"Il a beaucoup de qualités, mais il doit devenir plus efficace dans ce qu'il fait, y compris au niveau du score et des statistiques. Il a un grand avenir, mais il doit encore évoluer, y compris physiquement. Il grandit, il faut lui laisser le temps de faire ce pas. Je suis très heureux pour lui que ce but soit arrivé."