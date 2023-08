Challenger Pro League: vers un forfait pour les U23 du Standard?

La rencontre du SL16 contre le Beerschot a été reportée vendredi soir et le Beerschot n'exclut pas de prendre les trois points sur le tapis vert.

Un conducteur de quad a été abattu par la police à Oupeye le week-end dernier et la situation est très tendue dans la région liégeoises: des émeutes ont émaillé la semaine à Oupeye et à Herstal et la gouverneure de la Province a décidé d'interdire la tenue de la rencontre entre le SL16 et le Beerschot qui devait avoir ce samedi après-midi, à Visé.

Mais se dirige-t-on vers un simple report de match ou vers un forfait pour le SL16? C'est le Beerschot qui soulève la question dans un court communiqué, publié sur les réseaux sociaux. "La commission disciplinaire décidera si le match sera rejoué ou s'il sera sanctionné d'un forfait. Le club suit l'affaire de près."

Durant la semaine, le Beerschot avait déjà regretté le manque d'informations claires et l'absence de communication sur la tenue de cette rencontre...