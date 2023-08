Emeutes à Liège : le Beerschot regrette un "manque de communication", le flou règne autour du match au SL 16

La rencontre entre le SL 16 et le Beerschot prévue pour ce week-end pourrait ne pas avoir lieu. Le flou règne toujours en raison des émeutes qui ont eu lieu en province de Liège, et le Beerschot regrette le manque de communication autour du match.

Suite au décès d'un jeune abattu par la police suite à un délit de fuite il y a quelques jours, des émeutes ont éclaté à Oupeye, en région liégeoise. En raison de ces incidents, la rencontre de Challenger Pro League entre le SL 16 et le Beerschot ne pourra pas se tenir à Visé comme prévu.

Le match pourrait donc avoir lieu à Sclessin... ou être reporté. À quelques jours du match, aucune précision n'a encore été apportée, ce qui ne plaît pas au Beerschot. Le club anversois a publié un communiqué à ce sujet.

"Le Beerschot regrette le manque de communication concernant le match au SL 16 samedi prochain. Pour le moment, il n’est pas clair si le match se jouera, où il aura lieu et s’il se déroulera avec des supporters. En conséquence, le système de billetterie est temporairement bloqué (...) Le club espère que les informations seront disponibles dans les plus brefs délais et informera immédiatement ses supporters de tout nouveau développement".