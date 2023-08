🎥 Teddy Teuma s'est présenté à la France : but fantastique de l'ancien capitaine de l'Union Saint-Gilloise

Teddy Teuma réalise un début de saison de folie avec le Stade de Reims. Ce week-end, il a inscrit un doublé, dont une reprise de volée fantastique.

La rencontre entre Montpellier et le Stade de Reims avait un petit goût de Jupiler Pro League. Non seulement le but du MHSC a été inscrit par l'ancien d'OHL Musa Al-Tamari, mais surtout, Teddy Teuma était en feu du côté rémois.

Le milieu de terrain arrivé cet été en provenance de l'Union Saint-Gilloise était titulaire pour la première fois... et a marqué ses deux premiers but, délivrant également un assist pour l'ouverture du score signée Abdelhamid. Teuma a surtout inscrit l'un des buts du week-end, voire déjà de la saison.

Sur un ballon dégagé de la tête par un défenseur montpelliérain, l'ex-capitaine de l'USG a envoyé une reprise de volée supersonique et imparable. Une belle façon de se présenter au public de Ligue 1 !