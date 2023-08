🎥 L'anecdote hilarante de Will Still sur l'ancien de Pro League Junya Ito : "Il est à mourir de rire"

Junya Ito et Will Still connaissent des jours heureux au Stade de Reims. L'entraîneur s'est exprimé sur la personnalité de l'ailier japonais, avec une anecdote hilarante.

Le groupe vit bien au Stade de Reims. Ce lundi, l'entraîneur Will Still était invité dans l'émission "Hors-jeu" de Bruce Grannec, sur Twitch. L'invité de la semaine, avec son franc-parler naturel, a livré une anecdote hilarante sur l'ancien joueur de Genk, Junya Ito. "Viens au Stade de Reims, sois toi-même. Sachant que tu dois performer parce qu'il faut que tu performes. Mais si tu as envie d'être un mec chelou, sois un mec chelou. Le meilleur exemple, c'est Ito. Ito, il ne parle pas. Il ne pète pas un mot. De temps en temps, il sourit, il fait une blague et tout le monde réagit. C'est pour ça qu'on l'adore. Il est énorme, à mourir de rire." AHAHAHAHAH 😭 pic.twitter.com/DR6Swz5Zcf — Hors Jeu ⚽ (@HorsJeuTwitch) August 28, 2023