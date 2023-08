Thomas Delaney remplit déjà parfaitement son rôle, mais qui en fera les frais ?

Monté au jeu en seconde période, Thomas Delaney a déjà eu un énorme impact sur le jeu du RSC Anderlecht. Il pourrait bien démarrer dimanche à Genk, mais au détriment de qui ?

Ce qu'Anderlecht pouvait attendre de Thomas Delaney, on l'a immédiatement vu à son entrée ce dimanche : un vrai rôle de leader, des tacles engagés, mais aussi un jeu porté vers l'avant par moments, avec notamment cette superbe frappe sortie de justesse par Koffi.

Le Danois lui-même sait qu'il est là pour aider le RSCA à grandir. "J'espère pouvoir apporter beaucoup à cette équipe, qui a beaucoup de talent. Parfois, tout ce dont le talent a besoin, c'est de quelqu'un pour l'accompagner et le faire briller", déclare Delaney après la rencontre.

© photonews

Une chose est sûre : Thomas Delaney est arrivé à Anderlecht pour être titulaire. C'était évident au vu de son CV, ça l'est désormais au vu de son niveau de jeu. Pourra-t-il être dans le 11 dès le déplacement à Genk ? "Mes automatismes sont déjà là, mais il faut encore qu'on se mette bien d'accord sur la répartition des rôles au milieu", estime le Danois. "Cela viendra avec le temps".

On pensait que la victime inévitable serait Amadou Diawara, sur une voie de garage à une certaine période du mercato... mais qui monte en puissance depuis que des concurrents de poids sont arrivés. Et si c'était finalement Mats Rits, autre transfert XXL, qui finissait par devoir ronger son frein ? Ses deux titularisations n'ont jusqu'ici pas été des plus convaincantes. Affaire à suivre...