🎥 Les premiers mots de Romelu Lukaku, nouveau joueur de l'AS Rome

C'est officiel depuis ce jeudi après-midi : Romelu Lukaku est un joueur de l'AS Rome. Le Diable Rouge rejoint le club de la Louve dans le cadre d'un prêt.

Ce mercredi, arrivant à Rome, Lukaku a été accueilli à l'aéroport par une centaine de fans. Dans la foulée de cette officialisation, il a donné sa première interview en tant que joueur de l'AS Rome.

"Si je m'attendais à être accueilli par autant de fans ? Non, l'entraîneur (José Mourinho, nda) m'a envoyé un message avant mon arrivée et m'a dit, 'Romelu, attends-toi à quelque chose de vraiment différent !'. Quand je suis arrivé, je me suis senti très ému parce que c'était fantastique à voir et cela me motive tellement à me donner à fond pour cette équipe", a commencé Lukaku.

"Je me suis juste concentré sur une bonne préparation afin d'arriver ici en bonne forme. Une fois arrivé, je voulais vivre ce moment. C'était merveilleux de voir les fans comme ça et j'ai hâte de commencer à jouer pour cette équipe dans un stade extraordinaire", a déclaré Lukaku, qui n'a plus joué en club depuis la finale de la Ligue des Champions perdue face à Manchester City.

Alors que les négociations avec les autres clubs étaient au point mort, les dirigeants de la Roma se sont envolés pour Londres et ont montré une grande volonté de signer l'attaquant. "Il a suffi d'un coup de fil. Les deux propriétaires m'ont appelé quelques jours avant que l'accord ne soit conclu. Nous avons parlé pendant une demi-heure de leurs ambitions pour le club et les supporters. À partir de là, tout est allé très vite. Si j'ai pu discuter avec Dan et Ryan Friedkin (les deux propriétaires ?) Oui. Nous avons parlé de ce qu'ils attendent de l'équipe et de moi. J'ai écouté et je pense maintenant que les choses sérieuses commencent. J'ai vu l'équipe et j'ai confiance en elle. C'est nous qui devons travailler ensemble pour réaliser quelque chose de grand."

A Rome, Lukaku sera sous les ordres de José Mourinho, qu'il a connu à Chelsea et Manchester United. "Depuis que j'ai 11 ans, je veux travailler avec lui en tant qu'entraîneur. Je peux maintenant dire que ce sera la troisième fois. Il me connaît bien. Il connaît bien ma famille et il sait comment je suis en tant qu'homme. Je le connais bien aussi. Nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble."