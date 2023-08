Le pot 4 pour l'Antwerp : du lourd en approche en Ligue des Champions

Le club du Bosuil verra cette saison des matchs de la Ligue des champions. En effet, le Royal Antwerp FC s'est qualifié mercredi pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Qui sont les adversaires potentiels d'Antwerp en phase de groupes ?

Antwerp peut s'attendre à un tirage difficile. En effet, The Great Old se trouve dans le pot 4 lors du tirage. Cela signifie pas de Celtic ni d'Union Berlin pour Antwerp, mais un groupe avec Manchester City, Real Madrid et l'AC Milan est une possibilité.

Voici la répartition des pots :

Pot 1 : Manchester City, Séville, Barcelone, Naples, Bayern Munich, PSG, Benfica, Feyenoord

Pot 2 : Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atlético Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

Pot 3 : Shakhtar Donetsk, Salzbourg, AC Milan, Braga, Lazio, Copenhague, PSV, Étoile Rouge de Belgrade

Pot 4 : ANTWERP, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle, Union Berlin, Lens, Young Boys

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions commence à 18 heures. Les boules seront tirées à Monaco.