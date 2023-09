🎥 Une frappe sublime: comment le nouveau joyau de Genk a refroidi les U23 d'Anderlecht

Une merveille de frappe enroulée et Konstantinos Karetsas est entré dans l'histoire du football belge contre les RSCA Futures, vendredi soir, en Challenger Pro League.

Les Anderlechtois avaient pourtant rapidement ouvert le score dans le match d'ouverture de la quatrième journée de D1B, grâce au premier but de la carrière de Tristan Degreef, 18 ans, dès la troisième minute de jeu.

Mais Konstantinos Karetsas à permis aux Limbourgeois de revenir dans le match. Il avait déjà touché le poteau juste avant la pause, il a égalisé d'une splendide frappe enroulée à l'heure de jeu. À 15 ans, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du football professionnel belge et il offre le point du partage aux U23 de Genk (1-1).

Dans l'autre rencontre de la soirée, Zulte Waregem a longtemps mené grâce à Zinho Gano, mais Nicolas Rajsel a inscrit le but du partage en toute fin de match pour Dender (1-1). Au classement, le Essevée et Jong Genk (sept points) prennent provisoirement la deuxième place, à deux points de Lommel, Dender est septième avec cinq unités et les RSCA Futures pointent à la neuvième place avec quatre points.