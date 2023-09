L'offre immense déposée sur un joueur de Bruges !

En ces derniers jours de mercato, le Club de Bruges pourrait voir partir l'un de ses plus grands joyaux. Selon son agent, Antonio Nusa est toujours très convoité en Premier League.

Récemment, la presse norvégienne expliquait que deux clubs anglais avaient déposé une offre de 25 millions d'euros pour Antonio Nusa. Le joueur aurait cependant refusé l'offre.

Sur le plateau de la télévision norvégienne TV2, Atta Aneke, l'agent de Nusa, a confirmé cet intérêt pour son joueur. "Même si nous avons dit qu'il était prévu qu'il soit là (à Bruges) pour encore un an, des offres sont arrivées aujourd'hui (jeudi) pour lui. Il y a des grands clubs au téléphone en permanence", a déclaré Aneke.

Mais Aneke a également renseigné qu'une offre supérieure était arrivée sur la table : de 30 millions d'euros ! "Il y a un club de Premier Legue qui essaie de nous convaincre, nous et le Club de Bruges . Nous avons dit non, mais ils essaient toujours, alors nous verrons. Mais au fond, nous n’avons pas l’intention de sauter dans un avion ce soir ou demain", a fait savoir Aneke.

Selon les informations de la Dernière Heure, le club intéressé serait le Chelsea FC.

Nusa, 18 ans, commence à montrer tout son talent. Il est titulaire depuis le début de la saison et a déjà joué 8 matchs (1 but et 2 assists) sous la houlette de Ronny Deila. Un départ de Nusa, pour 30 millions d'euros, serait la deuxième plus grosse vente de l'histoire du Club, derrière celle de De Ketelaere, pour 36,5 millions d'euros en 2022.