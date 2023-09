Pourquoi Domenico a tenu à sélectionneur Romelu Lukaku

Il n'a pas eu de véritable préparation, il n'a pas encore une seule minute de jeu au compteur cette saison, mais Domenico Tedesco n'a "jamais pensé" à ne pas appeler Romelu Lukaku pour les rencontres qualificatives du mois de septembre.

C'était l'une des questions que l'on pouvait se poser avant l'annonce de la première sélection de la saison des Diables Rouges: Romelu Lukaku serait-il appelé alors qu'il vient tout juste de finaliser son transfert à Rome et qu'il ne devrait, en principe, pas jouer avant le rassemblement des Diables?

Domenico Tedesco n'a pas hésité et il a expliqué pourquoi en conférence de presse. "Sa sélection n'a jamais été mise en doute", insiste le sélectionneur.



"On a pu voir lors de nos précédentes rencontres à quel point il est important pour cette équipe, tant sur le terrain qu'en dehors. Romelu et moi sommes restés en contact et je connaissais l'évolution de sa situation." Mais cela ne signifie pas pour autant que Big Rom' jouera en Azerbaïdjan et/ou contre l'Estonie. "On verra dans quelle condition il est et ensuite on fera une évaluation", conclut Domenico Tedesco.