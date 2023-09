Nos jeunes talents récompensés : le football belge a encore de beaux jours devant lui

La liste du Golden Boy 2023 a été dévoilée. On y retrouve sept jeunes joueurs belges.

Chaque année, la Pro League continue de fournir les plus grandes compétitions européennes en jeunes talents. Et cela ne semble pas prêt de s'arrêter : la liste du Golden Boy 2023 est sortie et comporte pas moins de huit joueurs belges.

Arthur Vermeeren (12e), Johan Bakayoko (18e), Zeno Debast (31e), Roméo Lavia (55e), Arne Engels (62e), Jorne Spileers (91e) et le surprenant Matte Smets (98e) font partie de la relève de notre football. Tout Malick Fofana, également dans le classement à la 79e place et incompréhensiblement renseigné comme croate.

D'autres joueurs de Pro League comme Bilal El Khannouss (42e) et Bjorn Meijer (49e) font partie de la liste. Le classement est basé sur les performances des jeunes joueurs de toutes les compétitions de la planète foot âgés de 21 ans et moins entre le début de la Coupe du Monde 2022 et le 21 août.