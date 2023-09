Les adieux émouvants de Yannick Carrasco à l'Atlético Madrid

Cela est désormais officiel : Yannick Carrasco quitte l'Atlético Madrid. Pas pour le FC Barcelone, qui le draguait pourtant depuis plusieurs mois. Mais bien pour le richissime club saoudien d'Al-Shabab.

Le Diable Rouge cède aux sirènes de l'Arabie Saoudite et s'offre un juteux contrat. Après la Chine il y a quelques années, il quitte à nouveau l'Atlético. Sur son compte Instagram, Carrasco a tenu à adresser un message à l'Atlético Madrid, où il aura joué un total de 266 matchs.

"Aujourd'hui, je voudrais vous dire au revoir. Après plusieurs années passées dans ce merveilleux club, le moment est venu de tourner la page et de relever de nouveaux défis. J'ai vécu des moments incroyables, partagé des victoires et des défaites, des sourires et des larmes, des efforts et des succès. Vous m'avez accueilli à bras ouverts dès le premier jour et m'avez permis de me sentir chez moi, entouré d'une famille du football unique", commence Carrasco, non sans une certaine émotion.

Le Belge remercie ensuite ses anciens coéquipiers, supporters, ainsi que les membres du staff. "À mes coéquipiers, vous avez été un groupe extraordinaire. Les entraînements intenses, les voyages, les moments de fête et les moments de doute, nous les avons vécus ensemble. Merci beaucoup pour tout cela !

Aux supporters, vous êtes le moteur de ce club. Votre passion et votre soutien ont été incroyables, et je n'oublierai jamais les chants passionnés et l'atmosphère électrique que vous avez créés à chaque match à domicile. Vous avez été le douzième homme qui nous a poussés à la victoire et nous a donné la confiance dont nous avions besoin.

L'expérience, le dévouement et le soutien constant du staff m'ont aidé à grandir en tant que joueur et en tant que personne. Ils ont toujours cru en moi et m'ont donné la possibilité de me développer et de repousser mes limites."

"Aujourd'hui, je quitte ce club le cœur lourd, mais aussi avec une immense gratitude pour tout ce qu'il m'a apporté. Je pars, mais les souvenirs, les amitiés et les leçons que j'ai apprises resteront avec moi pour toujours", conclut Yannick Carrasco.