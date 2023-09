Yves Vanderhaeghe s'explique sur son choix surprenant de signer en D2 saoudienne

Yves Vanderhaeghe en aura surpris plus d'un en décidant de signer en Arabie Saoudite cet été. Le nouvel entraîneur d'Al-Faisaly s'est expliqué quant à son choix dans les colonnes de Sporza.

D'abord annoncé vers un enième retour à Ostende, Vanderhaeghe se sera finalement laissé tenter par le Moyen-Orient. Il est désormais coach d'Al-Faisaly, modeste équipe d'une ville de 9000 habitants, évoluant en D2 saoudienne.

"Pourquoi me suis-je lancé dans cette aventure, si loin de chez moi ? Je suis resté chez moi pendant neuf mois sans gagner un seul centime. Je me suis dit : pourquoi pas ? Si je suis allé en Arabie saoudite pour l'argent ? Non", a assuré l'ancien coach d'Ostende, Courtrai, du Cercle ou encore de La Gantoise.

L'homme de 53 ans explique en effet que ses intérêts financiers ne sont pas aussi importants qu'on peut le croire...du moins, pas tout de suite. "Je ne suis pas mal payé. Mon contrat a une durée de 11 mois. Et selon les normes belges, je n'ai pas un mauvais salaire, mais selon les normes saoudiennes, je me retrouve tout en bas de la liste des soi-disant gros salaires. En cas de promotion, mon salaire pourrait bien doubler. C'est la raison pour laquelle je souhaite avant tout relever le défi sportif là-bas."