Domenico Tedesco révèle pourquoi il a préféré Arnaud Bodart à Maarten Vandevoordt

Le jeune portier de Genk fêtera prochainement sa première sélection avec les Diables. Pendant ce temps, il continue de se faire la main avec les U21.

Maarten Vandevoordt est considéré comme l'un des plus grands talents d'Europe au poste de gardien de but. Le jeune portier de Genk est déjà ciblé par énormément de clubs européens et a déjà signé son contrat avec Leipzig, qu'il rejoindra fin de saison.

Si plusieurs gardiens rarement utilisés avec les Diables ont fêté leur première sélection récemment, à commencer par Arnaud Bodart, ce n'est pas encore le cas de Vandevoordt. Il y a une raison bien précise, que Domenico Tedesco a donnée en conférence de presse.

"On a déjà pensé à l'intégrer au groupe mais c'est mieux pour lui de jouer avec les U21. Il fait assurément partie de nos cinq ou six gardiens, bien sûr" a confirmé Tedesco.

Pas de panique donc si le jeune gardien limbourgeois n'a pas encore été appelé en équipe première. Une question de temps, seulement.