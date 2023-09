Deux choix de Domenico Tedesco déjà révélés avant Azerbaïdjan-Belgique

Domenico Tedesco avait déjà annoncé que Romelu Lukaku et Koen Casteels débuteraient à Bakou. Désormais, deux autres choix sont connus.

En plus de ces deux titularisations, on connaît en effet désormais la composition du groupe qui affrontera l'Azerbaïdjan ce samedi (15h) à Bakou. Et on sait donc quels joueurs ont été laissés de côté par le sélectionneur et prendront place en tribune.

Arnaud Bodart, sélectionné en tant que quatrième gardien, sera donc sans surprise absent du groupe, ainsi que le petit dernier arrivé : Aster Vranckx, qui avait été rappelé pour compléter un groupe fort dépourvu de milieux de terrain.

Lukaku n°9, Carrasco n°10

Une petite surprise pour Vranckx, qui avait débuté le match en Estonie et n'a donc pas rejoint le groupe U21 de Gill Swerts, qui affronte le Kazakhstan ce lundi.

Autre révélation : le numéro 10 laissé vacant par Eden Hazard à l'époque est repris par Yannick Carrasco, tandis que Lukaku portera son traditionnel n°9. Thomas Kaminski porte le n°1 de Thibaut Courtois, même s'il ne sera pas entre les perches.