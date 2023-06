Youri Tielemans s'est encore loupé, et cela devient inquiétant

Youri Tielemans a du talent, énormément de talent ; il est en théorie le successeur tout désigné d'Axel Witsel, fraîchement retraité. Mais alors qu'il avait une opportunité de briller, le nouveau joueur d'Aston Villa s'est encore manqué.

Youri Tielemans souffre-t-il du symptôme Mousa Dembélé en équipe nationale ? Les points communs commencent en tout cas à s'empiler. Tous deux surdoués, tous deux destinés à s'imposer au sein de l'entrejeu des Diables, ils semblent avoir cette même difficulté à tenir leur match référence en sélection.

Absent en mars dernier, Tielemans avait d'ores et déjà manqué un moment très important. Sans lui, Domenico Tedesco avait séduit tout le monde grâce à son milieu de terrain new look, se privant volontairement d'Axel Witsel... auquel tout le monde imaginait Youri Tielemans succéder.

Youri Tielemans

Ce match face à l'Autriche était donc un moment doublement important pour l'ex-joueur de Leicester City : non seulement le revoilà dans le groupe, paré à convaincre Tedesco, mais en plus, Tielemans était promis à un rôle de titulaire au vu des absences de Kevin De Bruyne et Amadou Onana. Avec les attentes que cela implique.

Jusqu'ici, l'ex-Anderlechtois avait une tendance à se trouer dans les moments clefs : en Ligue des Nations comme à l'Euro, la pression avait eu raison de Youri. Cette fois, il n'a pas tant paru fébrile...qu'effacé, distrait, maladroit : ses passes ne trouvaient pas leur cible, et dans ce rôle de sentinelle avancée, il n'a pas aidé un Orel Mangala bien plus pâle qu'il y a 3 mois.

Sa frappe sur la latte a bien failli sauver une prestation qui ne rassurera pas, au final, les sceptiques quant à son avenir dans le onze belge. Cela aurait peut-être été ce déclic qui lui fait tant défaut jusqu'ici. En septembre prochain, sans absence notable, Youri Tielemans sera-t-il encore titulaire ? Si oui, il se rapprochera probablement de sa dernière chance...