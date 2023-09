Allemagne : les premiers noms, surprenants, se dégagent pour succéder à Flick

BILD a dressé une liste de noms potentiels pour succéder à l'entraîneur de l'équipe nationale allemande, Hansi Flick. Dans cette liste du journal sportif allemand, on retrouve notamment Zinedine Zidane, ainsi que Louis van Gaal.

L'ancien entraîneur du Bayern Munich a dirigé l'équipe lors de la désastreuse Coupe du Monde au Qatar, suivie de quatre défaites sur cinq matchs internationaux. Samedi soir, l'équipe a de nouveau été défaite face au Japon. Du coup, il a été débarqué.

Selon BILD, Van Gaal pourrait être un possible successeur de Flick. L'entraîneur néerlandais n'a pas encore officiellement pris sa retraite. De plus, il est bien connu en Allemagne, ayant été l'entraîneur du Bayern Munich de 2009 à 2011. En plus de Van Gaal, BILD évoque également d'autres noms tels qu'Oliver Glasner, Miroslav Klose, Rudi Völler, Jürgen Klopp, Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, Zinedine Zidane et Julian Nagelsmann comme possibles entraîneurs.