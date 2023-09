Antony prend la parole et présente sa version des faits

Le Brésilien a été, en quelques heures, exclu de sa sélection, mais aussi du groupe de Manchester United. Il a réagi sur les réseaux sociaux.

Lorsque Manchester United a annoncé dimanche après-midi qu'elle ne ferait pas appel à Antony pour le moment, le joueur brésilien a également réagi à sa mise à l'écart temporaire. Antony a déclaré sur Instagram qu'il était innocent.

United a annoncé dimanche par le biais de ses canaux officiels que Antony serait provisoirement exclu de la sélection, pendant que l'enquête sur les allégations de violence domestique présumée se poursuit. Le joueur a ensuite présenté sa version des faits.

"J'ai décidé en collaboration avec Manchester United de m'absenter pendant un certain temps, le temps de faire face aux accusations portées contre moi", a écrit Antony dans un message personnel. "Il s'agissait d'une décision conjointe visant à éviter toute perturbation pour mes coéquipiers et à éviter toute controverse inutile pour le club."

Le Brésilien affirme être innocent. "Je veux prouver mon innocence et je coopérerai pleinement pour découvrir la vérité. J'attends avec impatience de revenir sur le terrain le plus tôt possible", a-t-il conclu dans sa déclaration. On ne sait pas quand il reviendra sur le terrain. Il semble très probable qu'il ne jouera pas pour United ce week-end, quand l'équipe affrontera Brighton & Hove Albion.