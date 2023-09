Officiel : fin du suspense dans le dossier Paul Onuachu

Genk a longtemps poussé pour faire revenir Paul Onuachu. Mais le buteur nigérian est finalement prêté en Turquie.

Vendre un joueur 18 millions pour le faire revenir six mois plus tard : c'est le tour de force qu'a tenté Genk avec Paul Onuachu. Arrivé par la grande porte à Southampton, le longiligne attaquant n'a pas marqué le moindre but en Premier League et se retrouve déjà parmi les joueurs sur le départ.

Mais il ne rejoindra finalement pas le Limbourg. Vu la clôture du mercato dans la majorité des championnats, les solutions étaient peu nombreuses. C'est finalement la Turquie qui l'accueillera cette saison, à l'occasion d'un prêt.

Onuachu a été loué à Trabzonspor, champion il y a deux saisons. Le joueur a été accueilli à l'aéroport et officialisé par une video qui ne laisse que peu de place au doute.