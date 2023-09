Tom Saintfiet, au Maroc, est furieux : "Apparement, le spectacle doit continuer"

La Maroc a été frappé par une catastrophe naturelle sans précédent. La Fédération Africaine de Football a cependant pris une décision incroyable et vide de sens.

Tom Saintfiet, notre compatriote et sélectionneur de l'équipe nationale de Gambie, se trouvait à Marrakech lors du tremblement de terre au Maroc. Saintfiet a vécu des moments très effrayants. Le sélectionneur pensait que la Gambie ne jouerait plus à cause du séisme, mais la Confédération africaine de football oblige maintenant la Gambie et Saintfiet à jouer.

Actuellement, la Gambie ne joue pas de matchs à domicile car son stade est en construction. C'est la raison pour laquelle le match contre le Congo-Brazzaville se joue au Maroc, en plein dans la zone sinistrée. Saintfiet n'apprécie pas cette décision. "C'est inacceptable et irrespectueux. Mais le spectacle doit apparemment continuer", a déclaré le sélectionneur, cité par Het Laatste Nieuws. Saintfiet avait précédemment déclaré qu'il ne pouvait pas imaginer que le match entre la Gambie et le Congo-Brazzaville aurait lieu malgré tout. "Ce serait un signe d'humanité et de respect pour les victimes de reporter le match. Ce serait absurde de devoir jouer maintenant", avait-il partagé avec Het Nieuwsblad.

Saintfiet a lui-même été très choqué par le tremblement de terre. "Ce n'étaient peut-être que trente secondes, mais cela a semblé interminable. Ce fut l'un des moments les plus effrayants de ma vie", a conclu le sélectionneur.