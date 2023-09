Transfert de dernière minute pour cet ancien du Club de Bruges ?

Transféré l'été dernier de Watford vers Nottingham Forest, Dennis n'aura pas bénéficié d'un statut de titulaire. Dans une équipe se battant pour le maintien, il n'aura joué que 27 rencontres, pour un maigre total de 2 buts et 3 assists.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Dennis se dirige vers le championnat turc, dont le mercato est encore ouvert. Deux propositions de prêt seraient proches d'aboutir : celles venant de l'Adana Demirspor et l'Istanbul Basaksehir. Le CSKA Moscou se serait également manifesté, sans succès.

