Le baromètre des Diables : qui a gagné des points, qui en a perdu lors de ce rassemblement ?

Ce troisième rassemblement des Diables Rouges sous Domenico Tedesco a permis de dégager de nouvelles tendances dans la hiérarchie au sein du noyau. Petit tour d'horizon de ceux qui sortent renforcés des deux matchs, mais aussi des déceptions.

Difficile de tirer de véritables enseignements après une rencontre disputée sur une telle pelouse entendait-on samedi à l'issue de la victoire poussive des Diables Rouges samedi en Azerbaïdjan. Difficile de tirer de véritables enseignements après une rencontre pliée après 20 minutes face à une opposition aussi faible a-t-on entendu hier soir dans les travées du Stade Roi Baudouin à l'issue du 5-0 face à l'Estonie. Pourtant, malgré la prudence de circonstance, plusieurs joueurs en ont profité pour gagner des points aux yeux de Domenico Tedesco.

Les gagnants

Difficile de passer à côté de la réussite d'Amadou Onana. Mis à part le dernier rassemblement où il était absent suite à une blessure, le joueur d'Everton a joué les 90 minutes de tous les matchs de l'ère Tedesco. Hier, pour sa huitième cap, il a déjà enfilé le brassard de capitaine en fin de match, une fois Jan Vertonghen et Romelu Lukaku sortis.

Une confirmation de la prise de pouvoir de celui qui se voit bien assumer la succession de ces monstres sacrés dans le leadership des Diables de demain, et même déjà d'aujourd'hui. Dans le jeu, Onana semble incarner ce milieu tout terrain capable de sortir de position pour aller au pressing et se projeter. Au point que plus personne ne parle d'Axel Witsel.

A ses côtés dans l'entrejeu face aux Estoniens, pointons aussi Orel Mangala. S'il n'a pas été titularisé à Bakou, la prestation de Youri Tielemans ne l'aura pas desservi, que du contraire. Hier soir, il a, à l'image d'Onana, montré qu'il pouvait incarner le football à la sauce Tedesco, avec beaucoup de récupérations hautes et d'infiltrations dans le rectangle adverse.

En défense, outre la confirmation de la bonne forme de Jan Vertonghen, Arthur Theate continue de faire son trou sur le côté gauche. Appliqué en Azerbaïdjan, avec notamment un sauvetage spectaculaire pour empêcher un but tout fait, il s'est autorisé plusieurs sorties offensives face aux Estoniens. Si le Rennais prend visiblement ses marques à ce nouveau poste de latéral, cela n'empêchera pas certaines voix de s'élever pour réclamer son retour dans l'axe défensif à la place d'un Wout Faes pas des plus rassurants.

Dans le secteur offensif, si Romelu Lukaku n'est pas forcément dans l'optique de gagner ou perdre des points vu sa place de titulaire indiscutable, il a une nouvelle fois profité des deux rencontres pour remettre les points sur les i. Même à court de compétition, Big Rom s'est montré omniprésent, en demandant beaucoup de ballons dos au but pour combiner et faire jouer ses partenaires, comme sur le 2-0 de Leandro Trossard.

Face à l'Estonie, il a également montré que son été agité n'avait pas eu raison de son sens du but avec deux réalisations millimétrées en deux minutes. Yannick Carrasco pourrait également s'inviter parmi les gagnants avec deux matchs où on l'a souvent à l'initiative (et même à la conclusion à Bakou) sur le côté gauche. Mais vu la concurrence, il faudra surveiller les répercussions de son transfert à Al Shabab sur son statut en équipe nationale.

Les perdants

Si Amadou Onana et Orel Mangala figurent en haut de la liste des gagnants du rassemblement, Youri Tielemans figure en "bonne" place de celle des perdants. Remplaçant à Aston Villa, Tielemans ne s'est pas plus rassuré lui que le sélectionneur en Azerbaïdjan.

Tedesco lui a alors préféré Orel Mangala face à l'Estonie. Après sa prestation XXL en Allemagne, le duo Onana - Mangala a à nouveau apporté satisfaction et poussé encore un peu plus Tielemans vers un statut de réserviste.

Une autre situation délicate est celle de Wout Faes. Lors des deux rencontres, le défenseur de 25 ans renseigne à nouveau un temps de jeu maximal. C'est bien simple : il n'a pas manqué une minute en équipe nationale depuis l'arrivée de Domenico Tedesco.

Pourtant, le fait qu'il accompagne Leicester en Championship et ses approximations ne plaident pas en sa faveur. Lors des deux rencontres, ses bourdes ont failli mener à un but adverse. Si Zeno Debast ou Ameen Al-Dakhil sont amenés à faire une grosse saison, le défenseur chevelu a de quoi se faire du souci. D'autant que comme évoqué plus haut, Arthur Theate pourrait également retrouver sa place de prédilection au coeur de la défense.

Enfin, le rassemblement n'a pas vraiment profité à Loïs Openda. Déjà auteur de 2 buts en Bundesliga, le Liégeois de 23 ans attend toujours sa première titularisation en équipe nationale. Samedi, il a vu Michy Batshuayi lui passer devant au moment de remplacer Lukaku à l'heure de jeu.

Hier, c'est bien lui qui a pris la place de Big Rom mais sans beaucoup de succès. En difficulté dos au but, il a également manqué son face à face avec le gardien estonien sur une belle passe en profondeur de Jérémy Doku.

Autant de noms cités et de considérations qui ne demandent qu'à être contrebalancées lors du prochain rassemblement. Face à des adversaires plus coriaces que seront l'Autriche (qui compte le même nombre de points que nous) et la Suède, Domenico Tedesco devrait pouvoir tirer plus d'enseignements sur les dynamiques qui régissent son groupe.