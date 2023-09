Amer, Hugo Siquet revient sur son départ du Standard : "J'ai pris un coup sur la tête"

Parti du Standard vers Fribourg à l'hiver 2022, Hugo Siquet (21 ans) s'est relancé au Club de Bruges, au point d'avoir été sélectionné récemment chez les Diables Rouges et d'y faire ses débuts.

Dans une interview accordée à Eleven Insiders, Hugo Siquet revient sur son départ du Standard vers l'équipe de Bundesliga.

Le latéral droit ne mâche pas ses mots. "Je voulais resigner au Standard mais la direction en avait décidé autrement. Je suis resté et quelques mois plus tard j'ai été bradé en Allemagne."

Il explique avoir été touché par cet épisode, lui qui voulait rester dans son club formateur. "Avec du recul, tu prends un coup sur la tête quand tu vois la manière dont ça a été géré. J'ai été beaucoup trop gentil parce que j'aimais à fond le club."

"On entendait beaucoup dire qu'il fallait renflouer les caisses. C'était vraiment le plus vite possible et le plus d'argent possible. Et tu ne peux pas développer des joueurs avec une mentalité pareille", regrette le joueur du Cercle.