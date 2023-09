Mazzù soutient son président : "Il est le seul en Belgique à avoir les cou***es de prononcer de tels discours"

Ce samedi soir, 20h45, Charleroi se déplace au Club de Bruges. Les Carolos de Felice Mazzù veulent enrayer leur mauvaise série.

Le début de saison a été compliqué à Charleroi. En 6 matchs, les Carolos n'ont réussi à n'enregistrer que 4 matchs nuls, et surtout aucune victoire.

Face au Club de Bruges, Felice Mazzù voudra créer la surprise et battre le Club de Bruges chez lui. On sait que l’on va jouer l’une des meilleures équipes de Belgique. Ils vont mettre un gros pressing et de la verticalité avec leurs flancs. Le public va appuyer et essayer de déstabiliser l’arbitrage", a préfacé Mazzù dans des propos relayés par la Dernière Heure. “On n’y va pas pour rester devant notre rectangle.”

Après le douloureux match nul face à Saint-Trond, le président de Charleroi, Mehdi Bayat, avait tenté de remotiver ses troupes en déclamant un discours sur la pelouse du Mambourg. Mazzù lui a apporté son plein soutien. "Mehdi est le seul président en Belgique à avoir les couilles de prononcer un discours de ce type-là. Tout le monde sait la relation que j’ai avec lui. Il a eu une analyse objective."