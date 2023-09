Anderlecht a frappé fort, et va devoir assumer... mais Brian Riemer relativise !

À coup sûr, le RSC Anderlecht ne va pas pouvoir se contenter de peu cette saison après avoir transféré à tout va, et de tels noms. Brian Riemer le sait, même s'il tempère (un peu) les attentes.

C'est un Brian Riemer souriant, comme souvent, et heureux qui s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, après un mercato mouvementé. "Je suis très heureux", lance-t-il d'emblée. "Nous avons travaillé dur, ensemble. Tenir le cap en fin de mercato est parfois très difficile. On a vu en Europe que certains clubs avaient du mal à faire 3 ou 4 transferts".

Du côté du RSCA, on a frappé fort. "Nous avons réalisé 12 transferts, c'est très positif... mais c'est aussi beaucoup de travail, et un gros défi pour le staff désormais. Nous avons les bonnes bases pour construire quelque chose désormais", se réjouit Riemer.

Anderlecht a travaillé dur

Jesper Fredberg a travaillé nuit et jour cet été, et son entraîneur lui en sait gré. "Nous avons un très bon département de scouting et un très bon CEO. Ensemble, nous avons analysé en détail le style des joueurs, comment ils s'intégreraient dans notre jeu", explique le Danois.

"C'est un procédé qui a l'air simple mais qui ne l'est pas du tout, car il y a plus que les joueurs concernés, il y aussi le staff, leur entourage", souligne encore Riemer, qui aura désormais la pression, et il le sait... même s'il préfère relativiser.

"L'idée a toujours été de ramener ce club au sommet, on l'a dit. Là où est sa place. Mais aujourd'hui, Jesper Fredberg a défini l'objectif : les Playoffs", insiste Brian Riemer. "Faire partie de ces Playoffs est l'objectif, y être compétitifs... puis, on verra où cela nous mène. Ca ne veut pas dire que c'est l'objectif final, mais c'est celui qu'on se fixe en ce moment". Le rêve, ce n'est pas pour aujourd'hui...