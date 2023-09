Kevin Mc Allister, symbole du mercato réussi de l'Union

Cet été, l'Union Saint-Gilloise a été confrontée à de très nombreux départs de joueurs importants. Notamment en défense, où un certain Kevin Mc Allister s'est déjà imposé comme un titulaire indiscutable.

L'Union nous a habitués à réaliser des transferts assez surprenants. Souvent, en recrutant des joueurs assez inconnus de notre championnat. Une stratégie qui a porté ses fruits, avec comme derniers exemples les réussites Victor Boniface - parti à Leverkusen pour 20 millions d'euros cet été -, mais aussi des joueurs encore présents au club qui sont désormais des cadres : Koki Machida, Cameron Puertas, ou encore Casper Terho et Denis Eckert Ayensa qui montrent de belles garanties cette saison.

Comme nous l'avait expliqué récemment Anthony Moris, l'Union et sa direction a réalisé un mercato intelligent, anticipant la plupart des départs.

Ceux de Siebe Van Der Heyden et Ismael Kandouss, pourtant après une très grosse saison de leur part, semblent déjà loin. Machida confirme chaque week-end sa rigueur et sa polyvalence, tandis que Mc Allister semble faire partie de l'équipe depuis longtemps.

Kevin Mc Allister, déjà comme un poisson dans l'eau à l'Union Saint-Gilloise

L'Union est donc allé chercher ce défenseur expérimenté de 25 ans, comptant 157 matchs professionnels avec les Argentinos Juniors. Titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons au sein de la formation de Buenos Aires et nommé à quelques occasions capitaine, l'ancien international argentin U23 a apporté avec lui toute son expérience.

Science du placement, rigueur défensive, bonne qualité de relance, qualités de leadership et bonne communication avec ses coéquipiers, Mc Allister n'a eu aucun problème à s'adapter au football européen.

Déjà un soldat d'Alexander Blessin

Propulsé titulaire dès la première rencontre de la saison, Mc Allister a participé à la victoire incontestbale face à Anderlecht. Depuis, il n'a plus jamais quitté le 11 de base et a découvert les compétitions européennes en se montrant intraitable lors des qualifications face à Lugano.

Alexander Blessin, dont il faut reconnaître le travail réalisé depuis son arrivée à l'Union, a bien compris qu'il pouvait lui faire confiance et l'intégrant au plus vite dans l'équipe. Un constat qui rassure, au vu de la marge de progression de cette Union new-look.

En quelques semaines, Kevin Mc Allister a pour l'instant prouvé qu'il était bien plus que l'homonyme du personnage principal d'un certain film populaire et le frère d'un récent champion du monde, qu'il rencontrera d'ailleurs le 5 octobre à Anfield...