Un mercato bien pensé, des départs anticipés et un entraîneur compatible : voici comment l'Union a réussi son début de saison

Les doutes et questions surgissaient à l'Union après le déchirement en fin de saison dernière et le départs de plusieurs cadres. Mais force est de constater que la transition est déjà bien amorcée.

Nous nous sommes déjà penchés largement sur l'opération reconstruction à l'Union cet été. Tandis que des Teuma, Boniface, Van Der Heyden ou encore Kandouss se montrent déjà dans leurs nouveaux clubs, cela a travaillé dur du côté du Parc Duden pour leur trouver des remplaçants et étoffer un effectif qui jouera une fois de plus sur plusieurs tableaux cette saison.

Parlons d'abord des résultats sportifs. L'Union a commencé sa saison de championnat en trombe, dominant outrageusement Anderlecht, le Standard puis OHL. Un 9/9 bien tassé, ultra mérité, qui a rassuré bien des observateurs et indiqué le travail de fond énorme réalisé par Alexander Blessin. La défaite 0-4 à Malines a rappelé que cette équipe devait encore travailler sur certains points. Le KVM a eu une facilité bien trop grande à faire mal en contre aux Saint-Gillois.

Un faux-pas dont les Bruxellois se sont ensuite remis, en dominant Lugano sur les deux rencontres de barrages pour l'Europa League (2-0, 0-1). La trêve internationale tombe tout de même assez bien pour l'Union, qui aura l'occasion de tirer un petit bilan après le match nul (2-2) de ce dimanche face à l'Antwerp. Un 10/15 en championnat et une qualification européenne, il y a clairement pire.

Présent en zone mixte après le match face à l'Antwerp, Anthony Moris tirait d'ailleurs un bilan positif de ces premières semaines pour cette Union new-look.

"Je suis content qu'il y ait la trêve internationale. On pourra travailler (sur ce qu'il y a à améliorer). On est en Europe, et on a pris 10/15 en championnat. Ces 10 points, on les prend en jouant face à Anderlecht, le Standard et l'Antwerp. C'est bien, même si on a un petit goût de trop peu après Malines. Avec les départs qu'on a eu, c'est cohérent ce qu'on fait. Ca tient la route. Nous n'avons pas de craintes à avoir."

La direction de l'Union a facilité la tâche de Blessin

Du travail reste donc à fournir. C'est assez normal vu la situation de l'Union et la période de la saison. Il faut dire que les transferts estivaux sont déjà bien intégrés, en plus de certains joueurs qui explosent actuellement (Puertas, Eckert, Machida,...).

"La plupart des départs avaient été anticipés par la direction. J'en ai encore discuté avec eux cette semaine. Deux départs ont un peu surpris : ceux de Nieuwkoop et d'El Azzouzi. Le reste a été anticipé de longue date. Il y a des joueurs qui avaient donné leur accord à l'Union dès le mois de mars", expliquait Moris, dithyrambique envers son coach. "Blessin a aussi compris la philosophie Union, où le club voulait aller. Il s'inscrit dans l'esprit de l'Union."

Présent en conférence de presse d'après-match ce dimanche, Blessin expliquait d'ailleurs être satisfait du travail de sa direction sur le mercato estival.

"Oui, totalement. Je suis convaincu par le travail de Chris (O'Loughlin) , Alex (Muzzio) et Philippe (Bormans). La communication avec eux a toujours été très importante. Je suis content de l'équipe. Bien sûr, il y a des jeunes joueurs. Nous attendons encore de nouveaux éléments. Nous devons encore nous adapter. Il y a des hauts et des bas, mais je suis très content en général."