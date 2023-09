Les facteurs X du RWDM : le promu peut espérer vivre une belle saison si ces joueurs restent à niveau

Le RWDM a offert une très belle prestation face au Cercle de Bruges. Clairement, le promu compte quelques joueurs qui pourraient être des révélations cette saison.

Luis Segovia

Deux matchs sur le sol européen et un impact immédiat. Le défenseur équatorien a été impeccable, et a inscrit un joli but dont on imagine qu'il ne sera pas le dernier vu le coup de patte de Xavier Mercier.

Luis Segovia est un renfort trois étoiles pour le RWDM, et la preuve que les liens entre les clubs de la galaxie Eagle Football peuvent être bénéfiques. Il réussit pleinement ses débuts sur le Vieux Continent, et en Pro League.

Pierre Dwomoh

Bien sûr, on peut parler chaque semaine du niveau de jeu de Xavier Mercier et des nombreux assists qu'on l'attend à voir distribuer cette saison. Mais la vraie bonne surprise au milieu de terrain au RWDM, c'est Pierre Dwomoh.

Enfin, l'ancienne pépite du Racing Genk semble devenir le joueur que certains l'imaginaient devenir pour peu qu'il prenne du plomb dans la tête. Car une chose est sûre, il n'a pas de plomb dans les pieds mais de l'or. Propre mais accrocheur, puissant mais technique, créatif mais simple : Dwomoh impressionne... et n'a que 19 ans, rappelons-le.

Théo Defourny

Plus âgé, Théo Defourny, on l'oublie un peu, était aussi un tout grand espoir du football belge. Il a désormais 31 ans, l'âge de la maturité pour un gardien de but, et réalise un excellent début de saison.

Du côté d'Eupen, Defourny a parfois offert quelques "flingues" qui expliquent pourquoi de formé à Lyon, il est devenu un gardien de "petits clubs" en Belgique. Mais ce samedi, il a sauvé quelques ballons chauds, et le RWDM semble lui convenir parfaitement. Pourvu que ça dure, se dit sûrement Caçapa.

Makhtar Gueye

Une bonne saison du RWDM passera par une saison à beaucoup de buts pour Makhtar Gueye, on peut le parier. Oui, Mickaël Biron est intenable pour le moment, et est un meilleur joueur de football que Gueye, mais il n'est initialement pas un vrai 9, et on le sent épanoui dans ce rôle de détonateur.

© photonews

En pointe, Gueye est là pour inscrire le genre de buts de renard qu'il a été chiper ce samedi. Il a aussi parfois manqué des occasions plutôt simples, mais s'il n'est pas encore le facteur X attendu, il peut - et doit - le devenir. Avec un très bon 9, on descend rarement...