Les joueurs et entraîneurs rendent hommage au jeune supporter gantois décédé

Samedi, plus de 1.500 supporters gantois ont dit au revoir à Leonard (17 ans), décédé dans un accident à la Ghelamco Arena. Le dimanche, on chantait pour lui à Den Dreef.

A la 18e minute, les supporters d'OHL ont brandi une banderole : "Repose en paix." Avant le match le président a déclaré : "La tristesse n'a pas de couleurs et personne n'est perdu."



Les supporters de Louvain et de La Gantoise ont également rendu un hommage à la 52e minute (l'âge de Luc De Vos lorsqu'il est décédé) et encore un après le match.

"La perte d'un jeune supporter est difficile", a déclaré Hein Vanhaezebrouck lors de sa conférence de presse. "Nous voulions gagner pour lui. Je pense qu'il aurait été satisfait de l'engagement et de la volonté dont nous avons fait preuve."

Les joueurs ont ressenti le même sentiment : " Nous avons tout fait pour gagner. Les circonstances du match n'étaient pas bonnes, mais je pense que nous avont tout donné pour gagner", déclare Julien De Sart.