Inquiétude avant le début de l'Euro : le gouvernement allemand prend des mesures de sécurité

Peu de temps avant l'Euro de football en Allemagne, plusieurs événements violents ont eu lieu. Notamment, une attaque au couteau de la part d'un militant d'extrême droite anti-islam. De plus, Berlin s'inquiète des menaces des hooligans et des cyberattaques.

Toutes les permissions de la police ont été révoquées et les supporters seront soumis à des mesures de sécurité strictes. L'Allemagne attend des millions de visiteurs lors de l'Euro et souhaite, comme lors de la Coupe du Monde de 2006, promouvoir une image positive.

L'ancien capitaine Philipp Lahm et la ministre Nancy Faeser soulignent les mesures de sécurité intensives, comprenant des contrôles aux frontières et l'interdiction des drones au-dessus des stades.

Des inquiétudes subsistent également concernant les récentes attaques terroristes et les menaces provenant de la Russie et de sabotages d'extrême gauche. La police bénéficie d'un soutien supplémentaire et met en garde contre d'éventuelles violences des hooligans.

Le chancelier fédéral Olaf Scholz souligne la préparation minutieuse des services de sécurité et encourage la population à profiter de l'événement.