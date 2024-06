(Exclusif) L'arme secrète des Diables Rouges : "Oui, on peut dire que je suis dans la forme de ma vie..."

Leandro Trossard arrive à l'Euro 2024 surfant sur la vague de sa superbe saison avec Arsenal. Peut-il la faire transparaître chez les Diables Rouges ? Il en a l'intention.

Leandro Trossard (29 ans) a probablement réussi la saison de sa vie avec Arsenal, devenant bien plus buteur que passeur (46 matchs, 17 buts) et contribuant à l'exceptionnelle campagne 2023-2024 des Gunners. En sélection, il rayonne également, avec un superbe but contre le Luxembourg et un statut bien différent de l'ère Martinez.

Leandro, Declan Rice a récemment déclaré qu'il n'était toujours pas passé au-dessus de la déception de passer à côté du titre avec Arsenal. Et que la seule façon de passer au-dessus, c'était de gagner l'Euro avec l'Angleterre.

Bien sûr, ils feront partie des favoris, la pression sera sur eux. La meilleure façon de rebondir, c'est toujours de gagner des matchs, c'est vrai. La Belgique l'a très bien fait sur ces deux derniers matchs, et on arrivera à l'Euro 2024 dans un bon état d'esprit. Tout peut arriver là-bas.

Mais vous, vous ne pensez plus à cette déception en Premier League ?

Je crois qu'on ne peut pas trop vivre dans le passé. C'est arrivé, voilà. Je trouve que nous avons joué une seconde partie de saison absolument formidable. Normalement, cela aurait dû être suffisant pour aller chercher la première place... mais bien sûr, on sait qu'avec City en face, on se mesure à l'une des, si pas la meilleure équipe du monde.

C'est dur à avaler mais maintenant, mon focus est sur l'Euro 2024 avec la Belgique, et espérons qu'on peut réussir quelque chose de beau.

On a l'impression que ce tournoi n'est que du bonus, la première fois depuis 2016 que la Belgique n'est plus citée parmi les favoris...

C'est vrai, lors des derniers tournois, tout le monde nous citait parmi les favoris. Et maintenant, nous avons une si bonne équipe, tant de talent... Tout le monde bosse dur, on essaie de se tirer les uns les autres. Un grand tournoi, c'est un moment lors duquel toute l'équipe est soudée : nous pouvons y arriver, je crois.

Est-ce que c'est la meilleure période de votre carrière ? Titulaire en PL et proche du titre, titulaire régulier avec la Belgique...

Oui, vous pouvez dire que je suis dans la forme de ma vie. Je joue vraiment bien en ce moment, c'est vrai. À Arsenal, j'ai atteint un certain niveau entouré d'une grande équipe, de grands joueurs. Et ici, c'est également le cas, ça me facilite clairement la tâche ! Mais oui, je me sens bien, très bien physiquement aussi. Je suis très impatient de cet Euro.