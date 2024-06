Gros coup dur : une énorme star va manquer l'Euro !

L'Euro n'a pas encore commencé et les blessures s'accumulent déjà. Et pas seulement pour la Belgique. Les sélectionneurs des Pays-Bas et de la Pologne sont en effet également préoccupés.

Frenkie de Jong devra manquer l'Euro 2024 en raison de problèmes persistants à la cheville. L'espoir initial était qu'il puisse jouer pendant l'Euro, mais de récents examens ont montré que cela ne sera pas possible. "Alors qu'on espérait initialement qu'il serait prêt à jouer lors de la phase de groupes de l'Euro, un examen a montré que la cheville n'est pas encore suffisamment stable", explique le communiqué. "Comme son rétablissement prendra plus de temps, il a été décidé d'un commun accord que Frenkie de Jong ne participera pas à l'Euro." Un coup dur pour les Oranje et le sélectionneur Ronald Koeman. Grosse inquiétude en Pologne La Pologne non plus n'est pas épargnée. Après l'attaquant Arkadiusz Milik, c'est maintenant la star Robert Lewandowski qui s'est blessé lors du match amical contre la Turquie. Il semble également s'agir d'un problème musculaire. L'importance de la blessure et ses conséquences pour l'Euro restent à voir. Le sélectionneur polonais Michal Probierz ne s'inquiète pas encore de la disponibilité de Lewandowski dimanche pour leur premier match de groupe contre les Pays-Bas. "Robert a une légère blessure. Il devrait pouvoir rejouer dans quelques jours", a déclaré Probierz lors de la conférence de presse. Lewandowski passera une série de tests ce mardi.