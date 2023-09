Xavi dithyrambique envers son ancien coéquipier Mark van Bommel

FC Barcelone - Antwerp, J-1. Les Anversois vont se mesurer au géant catalan, tandis que Mark van Bommel s'apprête à retrouver une vieille connaissance.

Ancien numéro 6 emblématique du FC Barcelone, Xavi est désormais entraîneur du club de son coeur, de sa ville, de sa vie. L'Espagnol a repris le Barça alors que celui-ci était en pleine crise. Depuis, le club a gagné le championnat d'Espagne et voudra bien réussir ses phases de poule de Ligue des Champions après l'immense désillusion de l'année dernière.

En conférence de presse, Xavi a d'abord parlé de son homologue sur le banc de l'Antwerp et ancien coéquipier, Mark van Bommel. "J'ai de bons souvenirs de van Bommel. En tant que coéquipier mais aussi en tant qu'adversaire. C'était un bon joueur, mais aussi une bonne personne dans le vestiaire. Un bon ami aussi. J'ai aimé l'avoir dans l'équipe. En tant qu'entraîneur, il fait également un excellent travail. On peut voir son empreinte dans cette équipe de l'Antwerp", a déclaré Xavi, dans des propos relayés par Het Gazet Van Antwerpen.

Le coach du Barça a ensuite exposé les qualités de l'Antwerp. "C'est une bonne équipe et, d'après ce que j'ai pu voir, elle mérite son titre de champion de Belgique. Les joueurs de couloir sont dangereux et au centre, ils sont forts avec Ekkelenkamp et Janssen. En défense, il y a bien sûr Alderweireld et un très bon gardien. En défense, il y a un équilibre entre les jeunes joueurs et l'expérience. Il y a à peu près tout dans cette équipe et c'est très fort (...) Ce ne sera pas facile, si quelqu'un pense que c'est le cas."