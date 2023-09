Le champion de Belgique face au champion d'Espagne

Le FC Barcelone affronte l'Antwerp en Ligue des Champions ce soir à 21 H. Découvrez les détails de cette rencontre.

La rencontre entre l'Antwerp et le FC Barcelone, dans le groupe H, aura lieu ce soir à 21 H. Ce sera la première apparition du club belge dans la prestigieuse coupe aux grandes oreilles. Les deux équipes sont en forme, le Barca a gagné son match 5-0 contre le Bétis Séville. Les champions de Belgique ont gagné 3-0 à Westerlo.

Des absences importantes

Malgré leur forme du moment, les deux équipes devront faire face à des absences notables. Le Barça devra se passer des services de Pedri et de Ronald Araujo, deux éléments clés de l'équipe. L'Antwerp sera privé de plusieurs joueurs clé comme Engels et Vines qui n'ont pas été inscrit pour disputer les phases de qualifications. Mais les deux équipes pourront compter sur leurs attaquants vedettes : Lewandowski (Barcelone) et Janssen (Antwerp)

L'Antwerp donnera tout pour briller pour ses débuts en Ligue des Champions. A la même heure aura lieu la confrontation entre les deux autres équipes du groupe H : Le Chakhtar Donetsk et le FC Porto.

Composition probable du Barça : Ter Stegen – Cancelo, Koundé, Christensen, Balde – Gavi, De Jong, Gündogan – Yamal, Lewandowski, Félix.

Composition probable d’Antwerp : Butez – Bataille, Van den Bosch, Coulibaly, De Laet – Keita, Ekkelenkamp, Vermeeren – Balikwisha, Janssen, Muja.