🎥 La Ligue 1 rend hommage à Eden Hazard

Qu'adviendra-t-il de l'avenir d'Eden Hazard ? Toujours sans club depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, l'ancien capitaine des Diables Rouges n'a toujours pas annoncé sa décision.

Essayons de passer outre l'actualité autour d'Eden Hazard, qui a encore été annoncé proche d'un retour en Belgique mais aussi d'une retraite sportive récemmen, et revenons 15 ans en arrière.

A l'époque, le jeune Belge commence déjà à se faire un nom en tant que très grand espoir sorti du centre de formation du LOSC.

Le 20 septembre 2008, face à Auxerre, il marque son premier but professionnel. Il y a tout pile 15 ans. Il devient ainsi l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire de la Ligue 1, derrière un certain...Kevin Mirallas.

La suite, tout le monde la connait, et elle est glorieuse : Hazard explosera totalement chez les Dogues et s'offrira ensuite un transfert de rêve à Chelsea, où s'imposera comme l'un des meilleurs joueurs de la Premier League et comme une légende du club.