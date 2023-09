Qui pour remplacer l'irremplaçable ?

Dans une récente interview accordée à Het Laatste Nieuws, Thibaut Courtois a lui-même laisser planer le doute sur sa participation au prochain Euro.

Si l'on fait abstraction de la controverse suscitée par son récent départ des Diables...Et si la Belgique manquait du meileur gardien du monde à l'Euro 2024?

Thibaut Courtois a été opéré du genou et ne pourra pas rejouer avant le mois de mai de l'année prochaine. C'est-à-dire un mois avant le début de l'Euro 2024. Si les problèmes entre lui et Domenico Tedesco sont résolus d'ici là, il n'est donc pas encore certain qu'il soit suffisamment en forme pour participer au Championnat d'Europe.

"L’idée, c’est de miser avant tout sur la prochaine saison", a lui-même avoué Courtois. "Bien sûr, si c’est possible, j’aimerais jouer l’un ou l’autre match en fin de saison. Mais plus vite on reprend, plus il y a de risques de rechute. Et ça, je ne veux pas que ça arrive."

De plus, on imagine que le Real ne sera pas super chaud de le voir partir en sélection alors qu'il se remet à peine d'une telle blessure. Reste donc à savoir si la Belgique pourra compter sur celui qui est encore considéré par beaucoup comme le meilleur gardien du monde. Et aussi, qui sera le plus à même de le remplacer en cas d'absence...

Malgré la retraite internationale de Mignolet, la Belgique est encore assez bien fournie en gardiens de but. Koen Casteels, qui remplace actuellement Courtois, a marqué des points face à l'Azerbaidjan et l'Estonie.

Casteels a disputé 335 matches professionnels en club (tous en Allemagne) et a enregistré 106 clean sheets. Des chiffres plutôt bons. Bien sûr, la comparaison avec Courtois ne vaut pas vraiment grand-chose. Mais qui peut se comparer à Courtois ?

Personne, à l'heure actuelle. Reste que Tedesco doit également préparer la transition au niveau des gardiens en équipe nationale. Et qu'il commence à être surprenant de ne pas encore voir Maarten Vandevoordt - lui aussi produit de l'académie de Genk - appelé chez les Diables Rouges.

Le gardien de Genk et des U21 évolue à un haut niveau depuis une saison et demi. Tedesco, qui sélectionne toujours 4 gardiens, a préféré appeler Kaminski, Sels et Bodart.

L'un d'entre eux pourrait concurrencer Casteels ? Pas sûr. Tandis que Vandevoordt, qui va rejoindre Leipzig l'année prochaine, possède une énorme marge de progression et pourrait bien entrer en considération. Sinon, à la place de Courtois, il est quasi-certain que ce sera Casteels qui défendra nos cages en Allemagne.