Bruges enrage contre l'arbitrage : "Cela n'arrive pas par hasard !"

Le Club de Bruges a de quoi nourrir des regrets. Les Blauw en Zwart tenaient une victoire importante et méritée face au Besiktas, mais les Turcs ont égalisé en fin de match sur une phase confuse.

Avant le but, concédé sur une erreur de Casper Nielsen, Bruges réclamait notamment une faute sur Hans Vanaken. Le capitaine du Club a reçu un coup de coude de la part d'un joueur du Besiktas. Il a protesté auprès de l'arbitre, le nez en sang.

En après-match, Vanaken exprimait toute sa frustration. "Je ne dis pas que c'était délibéré, mais il m'a frappé en plein visage", a déclaré Vanaken au micro de Sporza. "Ce sang, il n'est pas arrivé ici par hasard ! À mon avis, ce but aurait pu être refusé. Si ça avait été le cas, nous aurions gagné ce match. Le Besiktas n'a pas eu la moindre occasion, excepté sur leur but. Nous avons très bien joué et nous aurions pu marquer 3 ou 4 fois. C'est dommage."

Même son de cloche du côté de Simon Mignolet, qui s'est exprimé auprès de la RTBF. "On mérite de gagner le match et de prendre les trois points avec les occasions que l’on s’est créées. Malheureusement, on ne gagne pas. C’est frustrant. Je ne comprends pas l’égalisation. L’arbitre doit siffler avant sur certains duels. Après, le ballon tombe mal pour nous et c’est l’égalisation."