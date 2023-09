Trossard va jouer avec cette star européenne plus longtemps que prévu

Arsenal et Martin Ødegaard prolongent leur collaboration. Le capitaine des Gunners, récemment buteur contre le PSV en Ligue des champions mercredi dernier, a apposé sa signature sur un nouveau contrat.

Arsenal a annoncé la nouvelle du transfert vendredi matin par le biais de ses canaux officiels. Le Norvégien de 24 ans avait encore un contrat avec le grand club anglais jusqu'à mi-2025, mais il a décidé d'y ajouter quatre années supplémentaires.

"Depuis le premier jour, je me suis senti fantastiquement bien à Arsenal. C'est vraiment chez moi maintenant. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent au sein de ce club, ainsi que nos supporters fantastiques", a déclaré le talentueux gaucher. Ødegaard a rejoint Arsenal en 2021, d'abord en prêt, avant que le club londonien ne le recrute définitivement en provenance du Real Madrid. Jusqu'à présent, il a disputé 112 matches de Premier League pour les Gunners, marquant 27 buts et délivrant quinze passes décisives. Il a également porté les couleurs de sc Heerenveen et de Vitesse par le passé.

Le manager Mikel Arteta est ravi de la prolongation de contrat de son joueur clé. "Le fait que Martin ait signé un nouveau contrat est une excellente nouvelle pour tous au sein d'Arsenal. Il est notre capitaine et il est très respecté au sein du club. C'est un modèle et un professionnel qui apporte de la qualité et de la maturité dans tout ce qu'il fait."