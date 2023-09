🎥 L'homme qui avait mis Schmeichel sur le banc a écoeuré l'AS Monaco

Ce vendredi, l'OGC Nice a été l'emporter à Monaco. Et les Aiglons peuvent remercier Marcin Bulka, leur gardien de but.

Si Kasper Schmeichel a vécu des hauts et des bas à Nice, c'est en bonne partie à cause de Marcin Bulka, avec lequel le nouveau gardien de but du RSC Anderlecht était en concurrence à l'époque. Et Bulka avait mis le Danois sur le banc, avant qu'une rivalité s'installe.

Ce vendredi, alors que Marcin Bulka est redevenu indiscutable à Nice, le Polonais a brillé contre Monaco. En déplacement sur le Rocher, l'OGC Nice l'a emporté (0-1)... et Bulka a sorti 2 coups de pied de réparation. Par deux fois, Folarin Balogun s'est heurté au portier niçois depuis le point de penalty.