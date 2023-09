L'UR Namur remporte le derby contre l'Olympic Charleroi, Visé partage contre la bande à Perbet

Jour de derby ce dimanche en Nationale 1 et victoire très précieuse de l'UR Namur contre l'Olympic Charleroi, 1-0. Dans le même temps, Visé a partagé l'enjeu contre Winkel,

Monté la saison dernière en Nationale 1, l'UR Namur ne vit pas un début de saison facile mais avait un bon moyen de lancer celle-ci ce dimanche, en remportant le derby très convoité contre l'Olympic Charleroi.

A domicile, la lanterne rouge ne peut pas se tromper... et ne le fait pas. Un seul et unique but venu de Ghaddari (1-0, 17e) est suffisant, Namur empoche son premier succès de la saison dans le derby et remonte enfin dans le classement, prenant provisoirement la 14e place.

Dans le même temps, l'URSL Visé a partagé l'enjeu au stade de la Cité de l'Oie contre le Winkel de Jérémy Perbet, 0-0. Enfin, les Zebra Élites se sont imposés contre les jeunes de l'Antwerp (3-1), avec des buts de Stulic (1-0, 1e), Boukamir (2-0, 49e) et Okumu (3-1, 79e).

Tous les résultats en Nationale 1

Union Namur 1-0 Olympic Charleroi

Cappellen 0-0 Tessenderlo

Tirlemont 2-0 OHL B

Knokke 2-1 Heist

Charleroi B 3-1 Antwerp B

Visé 0-0 Winkel

Gand B 1-1 Lokeren