🎥 Romelu Lukaku une nouvelle fois magique pour sa 100e en Serie A

Le Diable Rouge a marqué pour sa 100e en Serie A lors de son troisième match avec la Roma. Son équipe a malheureusement partagé face au Torino.

Romelu Lukaku disputait son troisième match sous les couleurs de la Roma dimanche lors du déplacement au Torino. Mais il s'agissait également de son 100e match en Serie A (il en a joué 97 avec l'Inter).

Quoi de mieux pour notre Big Rom qu'un but pour célébrer ce centenaire ? Et avec un classique s'il vous plaît ! Dos au but dans la surface, il s'est joué des défenseurs turinois en se retournant et en armant une frappe presque à bout portant.

Seul bémol : la Roma n'a pu faire mieux qu'un partage 1-1 pour la 100e du Diable Rouge.