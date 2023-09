Le leader de la Pro League peut toujours autant compter sur son vétéran

Sven Kums est une figure incontournable de notre football. Capitaine de La Gantoise, l'ancien joueur d'Anderlecht rend encore de fiers services.

La Gantoise s'est imposée 2-1 face à Eupen ce dimanche. Une victoire qui permet aux Buffalos de conserver seuls la tête du classement de Pro League.

Auteur de l'égalisation gantoise, Sven Kums a prouvé qu'à 35 ans, son équipe pouvait encore pleinement compter sur lui. Il s'est exprimé en après-match sur sa relation avec les jeunes joueurs du groupe.

"Il y a un fossé entre les générations, c'est vrai. Mais je suis leur rythme. Je ne voudrais pas qu'ils se disent qu'ils doivent jouer avec un vieux qui ne peut pas les suivre. Je veux toujours faire mes preuves", a déclaré Kums dans des propos rapportés par le Nieuwsblad.

Pour Kums, hors de question de dire au revoir au football professionnel. "Tout le monde connaît des moments difficiles dans sa carrière, mais je m'amuse beaucoup sur le terrain en ce moment. C'est le plus important. Quand on s'amuse, on est plus performant. C'est un groupe sympathique qui s'entend bien. Cela se voit aussi dans le caractère que nous avons montré."